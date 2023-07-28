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Виногорова Екатерина Васильевна
Виногорова Екатерина Васильевна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1877
Дата смерти
1878
Пол
Женский
Отец
Виногоров Василий Никитич
1842 г.р.
Мать
Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Виногоров Василий Никитич
Мать:
Виногорова Вера Парфёновна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1878
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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