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Виногорова Екатерина Васильевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1877

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Виногоров Василий Никитич

Мать: Виногорова Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1878
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл