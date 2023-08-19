Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Место рождения

Ахметев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Парфён Львович

Мать: не указана

Ахметев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тарасова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Виногорова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Виногоров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Виногорова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Виногорова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Никитич

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