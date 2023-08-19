Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Парфён Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тарасова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Виногоров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Виногорова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Виногоров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Виногорова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Виногорова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно