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Виногоров Андрей Васильевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Виногоров Василий Никитич

Мать: Виногорова Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл