Ведерников Парфён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Парфён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Вера Парфёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова Евфимия Парфёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Екатерина Парфёновна

Мать ребёнка: не указана