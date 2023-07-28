Виногоров Архип Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Виногоров Михаил Никитич
Мать: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ефремова Антонина Архиповна
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Арсеньевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Виногорова Анна Архиповна
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно