Виногоров Архип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Архип Михайлович

Виногоров Архип Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Виногоров Михаил Никитич

Мать: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ефремова Антонина Архиповна

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Арсеньевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Виногорова Анна Архиповна

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Арсеньевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Прасковья Арсеньевна