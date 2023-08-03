Виногорова (Осокина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Осокин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Виногоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Виногорова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Виногорова (Виногорова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Виногоров Архип Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Виногорова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич