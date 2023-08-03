Виногорова (Осокина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Осокина) Анна Ивановна

Место рождения

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Осокин Иван

Мать: не указана

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Виногоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Виногорова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Виногорова (Виногорова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Виногоров Архип Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Виногорова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никитич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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