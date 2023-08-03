Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Виногоров Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Виногорова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Виногорова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович