Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Мать: Кобыльских Анна Михайловна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Виногорова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Виногорова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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