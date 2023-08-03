Кобыльских Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобыльских Трофим Филиппович
Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пауткина (Кобыльских) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич