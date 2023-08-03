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Кобыльских Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобыльских Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пауткина (Кобыльских) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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