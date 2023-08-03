Пауткина (Кобыльских) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Кобыльских) Ксения Филипповна

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кобыльских Филипп Ермолаевич

Мать: Кобыльских Анна Михайловна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Степан Кесаревич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пауткина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пауткин Иван Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пауткина Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пауткина Наталья Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пауткин Иван Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пауткина Анна Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Пауткин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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