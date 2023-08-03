Пауткина (Кобыльских) Ксения Филипповна
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пауткина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пауткина Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пауткина Наталья Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пауткин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Пауткин Степан Кесаревич