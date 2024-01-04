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Кобыльских Филипп Ермолаевич

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пауткина Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Виногорова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобыльских Трофим Филиппович

Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобыльских Анна Михайловна

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