Кобыльских Филипп Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пауткина Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Виногорова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобыльских Трофим Филиппович
Мать ребёнка: Кобыльских Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно