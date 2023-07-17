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Виногоров Михаил Асафович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1844

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Виногоров Асаф Степанович

Мать: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова (Виногорова) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Виногоров Осип Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Сын: Виногоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1881
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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