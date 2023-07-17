Виногоров Михаил Асафович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова (Виногорова) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Виногоров Осип Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Виногоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Смерть
1881