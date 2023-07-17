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Виногорова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Виногоров Михаил Асафович

Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Виногорова Хиония Асафовна

Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1847

Сын: Виногоров Пётр Асафович

Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Виногорова Анна Асафовна

Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Виногорова Анастасия Асафовна

Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл