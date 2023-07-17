Виногорова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Виногоров Михаил Асафович
Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Виногорова Хиония Асафовна
Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Виногорова Анна Асафовна
Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Виногорова Анастасия Асафовна
Отец ребёнка: Виногоров Асаф Степанович