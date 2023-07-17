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Виногоров Иван Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1869

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Виногоров Михаил Асафович

Мать: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Марина Галактионовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Виногорова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Сын: Виногоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Виногорова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Сын: Виногоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Виногорова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Сын: Виногоров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1914
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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