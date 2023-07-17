Виногоров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Виногорова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Виногорова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Виногорова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Виногоров Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Марина Галактионовна
Смерть
1914