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Виногоров Тимофей Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Виногоров Иван Михайлович

Мать: Виногорова Марина Галактионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл