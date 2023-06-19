Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Виногоров Василий Михайлович
Виногоров Василий Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1879
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Михаил Асафович
1844 г.р.
Мать
Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Виногоров Михаил Асафович
Мать:
Виногорова Наталья Тихоновна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь