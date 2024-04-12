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Виногоров Василий Осипович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1899

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Виногоров Осип Михайлович

Мать: Виногорова Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виногоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Виногорова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Таисия Михайловна

Смерть
1944
Старый Бор, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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