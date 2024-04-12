Виногоров Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виногоров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Виногорова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Старый Бор, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область