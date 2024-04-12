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Виногоров Николай Осипович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Виногоров Осип Михайлович

Мать: Виногорова Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Виногорова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Виногорова Евдокия Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Виногорова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Виногорова Александра Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Смирнова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Виногорова Александра Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Евдокия Михайловна

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