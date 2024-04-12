Виногоров Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Виногорова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Виногорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Виногорова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Виногорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Смирнова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Виногорова Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно