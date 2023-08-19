Виногоров Тимофей Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногоров Тимофей Поликарпович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Виногоров Поликарп Константинович

Мать: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Сын: Виногоров Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1880

Сын: Виногоров Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Виногорова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Таисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Ольга Ивановна

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