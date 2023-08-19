Виногоров Тимофей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1873
Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Виногоров Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Виногоров Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Виногорова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Таисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Виногорова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно