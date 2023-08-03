Виногорова (Осокина) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Осокин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Таисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Виногоров Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Виногоров Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Виногорова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович