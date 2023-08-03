Виногорова (Осокина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Осокина) Ольга Ивановна

Место рождения

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Осокин Иван

Мать: не указана

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Таисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Сын: Виногоров Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1880

Сын: Виногоров Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Виногорова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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