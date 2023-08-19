Виногоров Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фоминых Александра Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Щербакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Виногорова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Виногоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно