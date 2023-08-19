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Виногоров Михаил Тимофеевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Виногоров Тимофей Поликарпович

Мать: Виногорова Ольга Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фоминых Александра Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Щербакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Виногорова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Виногоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Дарья Васильевна