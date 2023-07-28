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Виногорова (Виногорова) Дарья Васильевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Виногоров Василий Матвеевич

Мать: Виногорова Анисья Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл