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Виногорова (Виногорова) Дарья Васильевна
Виногорова (Виногорова) Дарья Васильевна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1867
Пол
Женский
Отец
Виногоров Василий Матвеевич
1841 г.р.
Мать
Виногорова Анисья Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Виногоров Василий Матвеевич
Мать:
Виногорова Анисья Семёновна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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