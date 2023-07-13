Виногорова Анисья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Анисья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Виногоров Яков Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Виногорова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Виногорова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1878

Сын: Виногоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Матвеевич