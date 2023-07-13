Виногорова Анисья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Виногоров Яков Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Виногорова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Виногорова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Виногоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно