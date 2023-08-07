Виногорова Аксинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Аксинья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Виногорова Авдотья Поликарповна

Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Сын: Виногоров Тимофей Поликарпович

Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Виногорова Ирина Поликарповна

Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Сын: Виногоров Семён Поликарпович

Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1857

Сын: Виногоров Фёдор Поликарпович

Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Поликарп Константинович

Смерть
1873
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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