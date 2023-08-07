Виногорова Аксинья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Виногорова Авдотья Поликарповна
Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Виногоров Тимофей Поликарпович
Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Виногорова Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Виногоров Семён Поликарпович
Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Виногоров Фёдор Поликарпович
Отец ребёнка: Виногоров Поликарп Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873