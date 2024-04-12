Виногорова (Виногорова) Ирина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1875
Сын: Виногоров Михаил Захарович
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Виногорова Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Виногоров Алексей Захарович
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Виногорова Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Виногоров Андрей Захарович
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Виногоров Сергей Захарович
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Виногорова Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич