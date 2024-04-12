Виногорова (Виногорова) Ирина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Ирина Поликарповна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Виногоров Поликарп Константинович

Мать: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Сын: Виногоров Михаил Захарович

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Виногорова Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Виногоров Алексей Захарович

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Виногорова Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Сын: Виногоров Андрей Захарович

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Сын: Виногоров Сергей Захарович

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Виногорова Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Виногоров Захар Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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