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Виногоров Михаил Захарович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Виногоров Захар Тимофеевич

Мать: Виногорова Ирина Поликарповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Виногорова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Виногоров Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Виногорова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Виногорова Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Виногорова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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