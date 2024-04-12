Виногоров Михаил Захарович
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Виногорова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Виногоров Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Виногорова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Виногорова Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Виногорова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Виногоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виногоров Павел Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Фёдоровна