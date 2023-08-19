Виногоров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зарубкина Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ильина Руфина Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Виногоров Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Виногоров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
В ВОВ пропал без вести