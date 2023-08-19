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Виногоров Александр Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Виногоров Михаил Захарович

Мать: Виногорова Мария Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зарубкина Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ильина Руфина Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Сын: Виногоров Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1941

Сын: Виногоров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анастасия Андреевна

Смерть
1943
В ВОВ пропал без вести
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