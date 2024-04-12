Ильина (Виногорова) Руфина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Виногорова) Руфина Александровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1933

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Виногоров Александр Михайлович

Мать: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Виталий Кузьмич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Виталий Кузьмич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Виталий Кузьмич

Смерть
2018
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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