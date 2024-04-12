Ильина (Виногорова) Руфина Александровна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Виталий Кузьмич
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Виталий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond