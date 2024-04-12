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Ильин Виталий Кузьмич

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1932

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Руфина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Руфина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Руфина Александровна

Смерть
2009
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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