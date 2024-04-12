Ильин Виталий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Руфина Александровна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Руфина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond