Виногорова (Толстухина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Толстухин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Виногорова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Виногоров Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Виногорова (Виногорова) Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Виногорова Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Виногорова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Виногоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виногоров Павел Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович