Виногорова (Толстухина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Толстухина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Колокуда, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Толстухин Фёдор

Мать: не указана

Колокуда, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Виногорова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Виногоров Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Виногорова (Виногорова) Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Виногорова Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Виногорова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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