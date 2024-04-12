Зарубкина (Виногорова) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубкин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубкин Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003