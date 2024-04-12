Зарубкина (Виногорова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубкина (Виногорова) Зинаида Александровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1932

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Виногоров Александр Михайлович

Мать: Виногорова Анастасия Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубкин Иван Акимович

Михалёво, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубкин Иван Акимович

Михалёво, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубкин Иван Акимович

Смерть
2003
Михалёво, Можайский, Московская область
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