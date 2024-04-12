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Зарубкин Иван Акимович

Место рождения

Михалёво, Можайский, Московская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалёво, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубкина Зинаида Александровна

Михалёво, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубкина Зинаида Александровна

Михалёво, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубкина Зинаида Александровна

Смерть
2000
Михалёво, Можайский, Московская область
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