Зарубкин Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарубкина Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарубкина Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000