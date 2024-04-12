Виногоров Сергей Захарович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виногоров Семён Сергеевич
Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Виногорова Лукерья Сергеевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Виногорова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958