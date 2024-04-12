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Виногоров Сергей Захарович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1887

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Виногоров Захар Тимофеевич

Мать: Виногорова Ирина Поликарповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Виногорова Лукерья Сергеевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Виногорова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Илларионовна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Мария Илларионовна

Смерть
1958
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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