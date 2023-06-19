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Виногорова Мария Илларионовна

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1887

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Виногорова Лукерья Сергеевна

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Виногорова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Сергей Захарович

Смерть
1962
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл