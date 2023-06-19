Виногорова Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виногоров Семён Сергеевич
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Виногорова Лукерья Сергеевна
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Виногорова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962