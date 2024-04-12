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Виногоров Андрей Захарович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1886

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Виногоров Захар Тимофеевич

Мать: Виногорова Ирина Поликарповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Сын: Виногоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Сын: Виногоров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Виногорова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Грязина Нина Андреевна

Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Марфа Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Агрофена Гавриловна

Смерть
1949
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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