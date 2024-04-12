Виногоров Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Виногоров Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Виногоров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Виногорова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Грязина Нина Андреевна
Мать ребёнка: Виногорова Марфа Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949