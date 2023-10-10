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Виногоров Иван Андреевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1915

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Виногоров Андрей Захарович

Мать: Виногорова Марфа Никандровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Горинова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Головизнина Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Таисия Сергеевна

Смерть
1946
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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