Виногоров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горинова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Головизнина Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946