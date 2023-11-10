Виногорова (Колесова) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Колесова) Таисия Сергеевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1910

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колесов Сергей Семёнович

Мать: Колесова Анастасия Лифантьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Горинова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Головизнина Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Андреевич

Смерть
1955
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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