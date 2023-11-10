Виногорова (Колесова) Таисия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горинова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Головизнина Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955