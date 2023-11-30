Колесова Анастасия Лифантьевна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Колесова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Виногорова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Новосёлова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович