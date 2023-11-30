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Колесова Анастасия Лифантьевна

Место рождения

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Колесова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Виногорова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Новосёлова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Колесов Сергей Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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