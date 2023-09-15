Виногоров Семён Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1877
Сын: Виногоров Степан Семёнович
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мамылова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Виногорова Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Загуляева Неонилла Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно