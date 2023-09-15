Виногоров Семён Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Семён Поликарпович

Виногоров Семён Поликарпович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Виногоров Поликарп Константинович

Мать: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Сын: Виногоров Степан Семёнович

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мамылова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Виногорова Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Загуляева Неонилла Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Матрона Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close