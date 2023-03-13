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Кувшиновъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Анна

Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
27.03.1899

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
29.05.1901

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Кувшинова Агриппина

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1904

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Кувшиновъ Георгий

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
?.05.1908

Дочь: Кувшинова Татьяна

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
01.09.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Кувшинова Ольга

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Кувшинова Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова

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