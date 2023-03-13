Кувшиновъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
02.02.1898
Рождение ребёнка
27.03.1899
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Кувшинова Агриппина
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1904
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1907
Сын: Кувшиновъ Георгий
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
?.05.1908
Дочь: Кувшинова Татьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Кувшинова Ольга
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Кувшинова Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Ефросинья Иванова