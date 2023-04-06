Кувшиновъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения04.07.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1876
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
10.11.1908
Жена: Кувшинова Дарія
Рождение ребёнка
14.09.1909
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Кувшинова Дарія
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1911
Сын: Кувшиновъ Григорий
Мать ребёнка: Кувшинова Дарія
Рождение ребёнка
03.05.1913
Сын: Кувшиновъ Николай
Мать ребёнка: Кувшинова Дарія
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Дарія