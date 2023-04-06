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Кувшиновъ Максимъ

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Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1876

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Анна

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1908

Жена: Кувшинова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1909

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Кувшинова Дарія

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1911

Сын: Кувшиновъ Григорий

Мать ребёнка: Кувшинова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Кувшиновъ Николай

Мать ребёнка: Кувшинова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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