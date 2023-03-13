Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кувшиновъ Филипъ
Кувшиновъ Филипъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
18.12.1871
Пол
Мужской
Отец
Кувшиновъ Михаилъ
1845 г.р.
Мать
Кувшинова (Макарова) Анна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.12.1871
Рождение
1871
Отец:
Кувшиновъ Михаилъ
Мать:
Кувшинова Анна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия