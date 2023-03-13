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Кувшиновъ Филипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

18.12.1871

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.12.1871
Рождение
1871

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Анна

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