Кувшиновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения01.10.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Кувшинова Татьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
07.02.1894
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
02.11.1896
Дочь: Кувшинова Матрена
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
17.11.1903
Сын: Кувшиновъ Григорий
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Кувшинова Федосья
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Кувшинова Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Анна