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Кувшиновъ Андрей

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Место рождения

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.10.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Анна

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Кувшинова Татьяна

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1894

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1896

Дочь: Кувшинова Матрена

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1903

Сын: Кувшиновъ Григорий

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Кувшинова Федосья

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Кувшинова Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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