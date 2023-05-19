Зайцева (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
05.04.1896
Муж: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
10.04.1899
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
25.05.1902
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Зайцевъ Кузьма
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
24.05.1906
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Зайцевъ Леонтий
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
11.03.1909
Сын: Зайцевъ Григорий
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
25.07.1910
Сын: Зайцевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
16.11.1913
Дочь: Зайцева Екатерина
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Зайцевъ Петръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей