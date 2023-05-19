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Зайцева (Кувшинова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.04.1896

Муж: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1899

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1902

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Зайцевъ Кузьма

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Зайцевъ Леонтий

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1909

Сын: Зайцевъ Григорий

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1910

Сын: Зайцевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1913

Дочь: Зайцева Екатерина

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Зайцевъ Петръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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