Кувшинова (Горшенина) Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1877
Отец: Горшенинъ Иванъ*
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
27.03.1899
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Кувшинова Агриппина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
17.07.1904
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
23.05.1907
Сын: Кувшиновъ Георгий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
?.05.1908
Дочь: Кувшинова Татьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
01.09.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Кувшинова Ольга
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Кувшинова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей