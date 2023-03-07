Судаченков Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Судаченков Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Судаченков Егор
Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.
Сын: Судаченков Петр
Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков Никифор
Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков Михаил
Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно