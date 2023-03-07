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Судаченков Александр Гаврилович

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Судаченков Гавриил

Мать: Судаченкова Домна Сергеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Судаченков Егор

Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.

Сын: Судаченков Петр

Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков Никифор

Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков Михаил

Мать ребёнка: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Смерть
Неизвестно
Беломутово, город Тула, Тульская область
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