Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Судаченков Егор
Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.
Сын: Судаченков Петр
Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков Никифор
Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков Михаил
Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно