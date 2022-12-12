Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Судаченков Егор

Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.

Сын: Судаченков Петр

Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков Никифор

Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков Михаил

Отец ребёнка: Судаченков Александр Гаврилович

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаченков Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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