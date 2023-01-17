Судаченков Егор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Сухова Агрипина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Дочь: Кузнецова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно