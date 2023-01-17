Судаченков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудаченков Егор

Судаченков Егор

avatar

Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Судаченков Александр Гаврилович

Мать: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Сухова Агрипина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Дочь: Кузнецова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков Василий

Мать ребёнка: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close