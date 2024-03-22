Судаченков Петр
Место рождения
Дата рождения10.05.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1862 ст.
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
18.09.1882
Дочь: Судаченкова Домна
Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1890
Сын: Судаченков Петр
Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.
Дочь: Давыдова Мария
Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно