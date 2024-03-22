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Судаченков Петр

Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.05.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1862 ст.

Отец: Судаченков Александр Гаврилович

Мать: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Судаченкова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Судаченкова Домна

Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Судаченков Петр

Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.

Дочь: Давыдова Мария

Мать ребёнка: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно
Беломутово, город Тула, Тульская область
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