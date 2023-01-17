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Судаченков Никифор

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаченков Александр Гаврилович

Мать: Судаченкова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Судаченков Георгий

Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Судаченков Василий

Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Судаченков Павел

Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков (судоченко) Егор Никифорович

Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судаченкова Васса Семеновна

Смерть
Неизвестно
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