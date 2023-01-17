Судаченков Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Судаченков Георгий
Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Судаченков Василий
Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
10.06.1912
Сын: Судаченков Павел
Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков (судоченко) Егор Никифорович
Мать ребёнка: Судаченкова Васса Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно