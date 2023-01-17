Судаченков Гавриил
Место рождения
Дата рождения1793 или 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1793 или 1809
Отец: Гаврила большой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Судаченков Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Судаченкова Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Судаченков Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Судаченкова Домна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно