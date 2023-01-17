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Судаченков Гавриил

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1793 или 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1809

Отец: Гаврила большой

Мать: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Судаченков Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Судаченкова Домна Сергеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Судаченков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Судаченкова Домна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судаченкова Домна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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